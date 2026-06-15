Le marché Boursier a entamé la semaine du mauvais pied. L’indice de référence a perdu 0,22% à 18 429,32 points dans un volume soutenu de 10,9 MD, et ce, malgré l’absence de transactions de blocs sur la séance, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, «Tunisie Valeurs».

Le titre CELLCOM s’est adjugé la meilleure performance de la séance. L’action s’est envolée de 5 % à 2,330 D dans de modestes capitaux de 1 mille dinars.

Le titre SOTETEL poursuit sa lancée haussière. L’action du spécialiste en télécommunication a pris +4,5 %, terminant la séance à 15,100 D. Les échanges sur la valeur se sont élevés à 1,4 MD sur la séance.

Le titre MONOPRIX a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Transigée à hauteur de 53 mille dinars seulement, l’action s’est délestée de 4,5 % à 10,030 D.

Le titre SOMOCER a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du spécialiste en céramique a reculé de 4,2 % à 0,680 D, dans un modeste flux de 9 mille dinars sur la séance.

Le titre POULINA GROUP HOLDING a chapeauté le palmarès des échanges, en alimentant le marché avec des capitaux dépassant 1,8 MD (soit 17 % du flux de la cote)notant que le titre s’est délesté de 0,7 % à 28 D.