Les travaux du projet de rénovation et de réhabilitation urbaine dans les secteurs des municipalités nord et sud de la délégation de Ben Guerdane (gouvernorat de Médenine) se poursuivent moyennant un coût global estimé à 17 millions de dinars.

Le projet a atteint un taux d’avancement de 65%, a indiqué le délégué de Ben Guerdane, Sami Khalifa.

Il a précisé, à l’Agence TAP, que le projet prévoit le revêtement et l’aménagement des routes en béton bitumineux, la réalisation d’un réseau d’éclairage public, l’évacuation des eaux pluviales, la pose de conduites d’eau potable ainsi que l’aménagement d’espaces verts.

Par ailleurs, les travaux de la deuxième tranche du projet de protection de la ville de Ben Guerdane contre les inondations se poursuivent pour un coût estimé à 12 millions de dinars.

Le taux d’avancement des travaux a atteint 75%. Cette tranche comprend notamment la pose de canalisations, le revêtement des chaussées, le pavage et l’installation de l’éclairage public dans les zones d’Essayah, Jmila et d’El Baldia Sud, selon la même source.

La délégation de Ben Guerdane connaît également une dynamique soutenue en matière de projets d’amélioration des infrastructures et d’embellissement du cadre urbain à travers plusieurs programmes mis en œuvre par les différentes structures concernées, notamment les services de l’équipement, la municipalité et le conseil régional de développement.

Le délégué de Ben Guerdane a souligné que ces projets devraient impulser une transformation qualitative de la région grâce à l’amélioration des infrastructures, du cadre urbain et de la qualité de vie, répondant ainsi aux attentes des habitants et contribuant à valoriser davantage l’image de la ville.