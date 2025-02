La ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, participe à la treizième Conférence des ministres de la Culture dans le monde islamique, qui se tient les 12 et 13 février 2025 à Djeddah (Arabie saoudite), sous le thème “L’impact de la culture sur le développement social et économique”.

Cette conférence annuelle est organisée par l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), avec la participation de représentants des Etats membres, de ministres, d’ambassadeurs, de responsables et de représentants d’organisations et d’instances régionales et internationales.

Seront abordées lors de cet événement des questions concernant le droit à la culture, les industries culturelles et créatives, ainsi que la liste des sites du patrimoine mondial en péril. L’ICESCO présentera également son rapport sur ses réalisations dans le domaine culturel, ainsi que le rapport du Comité du patrimoine dans le monde islamique.