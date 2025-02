En collaboration avec la Fondation “Abdelwaheb Ben Ayed” (FABA), le Théâtre National Tunisien inaugurera, le 13 février prochain, le Hall d’Honneur et le studio “Ali Ben Ayed” au Palais de Halfaouine, dans la médina de Tunis. Cet événement sera également marqué par la remise des diplômes de la 9e promotion de l’École pratique des métiers du théâtre. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre d’une démarche visant à renforcer les infrastructures culturelles et à valoriser le patrimoine théâtral tunisien.

Selon le directeur général du Théâtre National Tunisien, Moez Mrabet, ces nouveaux espaces ont pour objectif de dynamiser la vie culturelle de Halfaouine et de renforcer l’attractivité touristique de la région. Le Hall d’Honneur, restauré et réhabilité, reliera les différents espaces du palais et accueillera des expositions retraçant l’histoire du théâtre tunisien à travers des costumes de scène et des photographies illustrant les productions majeures. Le studio “Ali Ben Ayed”, rénové grâce au financement de la FABA, sera dédié à la formation théâtrale.

Les travaux de réhabilitation ont également permis la création d’une salle de scénographie, d’une bibliothèque spécialisée et la rénovation de la salle supérieure, destinée aux cours et répétitions. La salle “Bernard Turin” a été améliorée pour accueillir des formations et des spectacles. En outre, une exposition de costumes de scène, dont ceux de la pièce “Mourad III”, ainsi que des photographies retraçant l’évolution du théâtre tunisien, seront présentées.

Ce projet s’inscrit dans une vision globale visant à optimiser l’utilisation du Palais de Halfaouine, qui deviendra un pôle culturel ouvert au public, accueillant spectacles, manifestations culturelles et activités artistiques, tout en restant un siège administratif et une école de formation.