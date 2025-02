La transformation de la pelouse principale du stade de Grombalia en gazon artificiel et le réaménagement des terrains de basket-ball, de handball et de volley-ball seront les deux projets majeurs visant à améliorer l’infrastructure sportive et de jeunesse de la région, a annoncé le député Mohamed Ali Fnira.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le représentant de la délégation de Grombalia a précisé que ces projets devraient être achevés avant la fin de l’année en cours. Il a également ajouté que la municipalité avait alloué un budget de 1,3 million de dinars pour l’installation du gazon artificiel sur le terrain principal, et 1 million de dinars pour la réhabilitation des terrains destinés aux autres sports collectifs.

Le réaménagement du stade principal de Grombalia intervient après sept années d’attente, suite à la suspension de son exploitation en raison de la détérioration de la pelouse et du gazon naturel. Cette situation a obligé les équipes des différentes catégories de Grombalia Sports à utiliser le terrain annexe pour leurs entraînements et matches officiels, ce qui a entraîné une faible affluence des supporters, qui devaient assister aux matches debout autour du terrain.

Par ailleurs, Fnira a souligné que le complexe sportif de Grombalia verra le début des travaux de réaménagement du terrain découvert de basket-ball et du terrain omnisports (handball et volley-ball), en plus de la construction d’une piste de sport et de la reconstruction de la façade du complexe.

Ce projet, rappelle-t-on, permettra de réduire la pression sur la salle omnisports de Grombalia, qui est utilisée par les différents clubs de sports collectifs de la ville, ainsi que par les équipes de Bouargoub et pour les stages des sélections nationales.