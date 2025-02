La municipalité de Sfax a mis en place un programme pour renforcer ses interventions en matière de propreté dans la médina qui démarre, dimanche prochain et se poursuivra tout au long du mois de février 2025.

Dans ce cadre, une réunion de travail a eu lieu, jeudi, au palais de la municipalité de Sfax consacrée à la coordination et à la détermination de ces interventions, avec l’objectif d’intensifier les efforts pendant le mois de février prochain.

A cet effet, les opérations de propreté se dérouleront chaque dimanche et lundi et incluront le nettoyage des différentes ruelles de la médina et l’élimination des points noirs où s’entassent les déchets.

Le secrétaire général chargé des affaires de la municipalité de Sfax, Adel Ben Rhouma, a souligné “la nécessité de coordonner avec les différentes parties prenantes, telles que les directions spécifiques, les organisations, les associations et les citoyens, afin de redonner à la médina son éclat et son dynamisme”.

Lors de sa supervision de cette réunion, il a également appelé les citoyens, commerçants, organisations et associations, à soutenir les efforts de la municipalité.