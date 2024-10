L’Espérance Sportive de Tunis est en lice pour le titre de meilleure équipe africaine de l’année aux CAF Awards 2024.

Le club tunisien, quadruple champion d’Afrique, se retrouve aux côtés de grands noms du football africain comme Al Ahly et TP Mazembe.

De plus, deux joueurs de l’EST, Amenallah Memmiche et Yassine Meriah, sont nominés pour les titres de meilleur gardien et meilleur joueur évoluant en Afrique.

La cérémonie se tiendra à Marrakech le 16 décembre 2024.