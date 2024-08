La sélection tunisienne de natation a terminé sa participation aux Jeux Aquatiques Arabes des jeunes, organisés au Caire, à la troisième place avec un total de 35 médailles (10 or, 14 argent et 11 bronze).

Les nageurs tunisiens ont récolté, mercredi, lors de la 4e et dernière journée, une médaille d’argent par l’équipe du relais 4x100m 4 nages (4:35.43) et trois de bronze grâce à Azza Belhaj (200 m brasse en 2:53.19), Alaa Ben Miled (100 m dos en 1:08.53) et l’équipe du relais 4X100 m 4 nages.