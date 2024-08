L’Académie Royale Britannique vient de décerner le Prix « Royal Society Pfizer Prize 2024 », au Professeur Ali Baklouti de l’Université de Sfax. Ce prix, plus connu sous le nom de « Royal Society Africa Prize », récompense les chercheurs scientifiques qui apportent une contribution innovante et significative dans leurs domaines de recherche, indique la Direction de la communication de l’Académie tunisienne “Beit al-Hikma”.

Cette nouvelle consécration vient deux ans après la nomination du Professeur Baklouti comme meilleur mathématicien du continent africain pour la période 2022-2026 par l’Union Mathématique Africaine (Prix AMU-PACOM 2022 Awards & Medals, Category A in Mathematics). Il a, par ailleurs, reçu la Légion du mérite, qui lui a été décernée par le Président de la République, au Palais de Carthage, le 15 août 2024.

Diplômé de l’Université de Metz (France) en 1995, Ali Baklouti intègre l’Université tunisienne très tôt et gravit rapidement les échelons de la vie académique et scientifique tunisienne.

Il est nommé membre actif de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, « Beït al-Hikma » en décembre 2016.

Baklouti a été élu vice-Président de l’Université de Sfax de décembre 2020 à Juillet 2024 et président de la Société tunisienne de mathématiques pour deux mandats consécutifs (Avril 2016-Mars 2019 et Avril 2019–Mars 2023).

Il est également responsable du laboratoire de recherche « Mathématiques appliquées et analyse harmonique » à l’Université de Sfax. Il est vice-président de l’Institut méditerranéen des sciences mathématiques et membre-expert en Recherche et Éducation du bureau Erasmus+ Tunisie, désigné par le Ministère de l’Enseignement supérieur et la Commission européenne.

Auteur de nombreux ouvrages en mathématiques, dont deux livres de référence dans son domaine, ses travaux de recherche portent sur l’analyse harmonique non-commutative, la théorie des représentations et les problèmes de déformation en géométrie, dans lesquels il a réalisé plusieurs percées significatives.

Il est membre fondateur et corédacteur en chef de la revue “Tunisian Journal of Mathematics”, publiée par MSP (U.S.A).

Il est, par ailleurs, le rédacteur en chef de la revue “Advances in Pure and Applied Mathematics”, publiée par ISTE (Royaume Uni).

L’Académie Royale Britannique, dont le nom officiel est « Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge», est l’équivalent anglais de l’Académie des Sciences en France. Cette académie a été fondée en 1660, à Londres, et a pour objectif la promotion des sciences. L’Académie Royale d’Irlande, fondée en 1782, lui est affiliée. Le prix Pfizer est décerné tous les ans, depuis 2006.