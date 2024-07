Le Village olympique dans le nord de Paris a officiellement ouvert ses portes jeudi matin, une journée où plusieurs centaines d’athlètes devraient investir les lieux à huit jours du début des JO, selon les organisateurs.

Le Village, à cheval entre Saint-Denis, Saint-Ouen et l’île Saint-Denis, et qui s’étend sur 52 hectares, va accueillir près de 14.500 personnes, dont 9.000 athlètes au plus fort des Jeux.