Les journées nationales de valorisation des résultats de la recherche scientifique 2024 ont démarré mercredi à la cité des sciences à Tunis avec la participation d’un grand nombre de chercheurs, de spécialistes et d’investisseurs.

Une exposition comportant les projets des start-up et les innovations en matière de recherche scientifique et technologique s’est tenue à cette occasion.

A l’ouverture de cette manifestation, qui s’est déroulée en présence du ministre de la santé Ali Mrabet et du secrétaire d’état auprès du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Ridha Gabouj, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir a souligné que son département ambitionne de relier les structures de la recherche scientifique avec les entreprises publiques et privés en vue de tirer profit des projets de recherche et d’innovation.

“Le ministère s’emploie à renforcer davantage l’adhésion des entreprises économiques publiques et privés en matière de recherche scientifique à travers les conventions de partenariat entre toutes les parties, notamment entre les structures de recherche, d’une part et les universités et les entreprises économiques, d’autre part” a-t-il indiqué.

Boukthir a rappelé que l’état contribue à hauteur de 75 pc au financement de l’ensemble des projets de recherche réalisés en Tunisie contre la participation d’environ 25 pc du secteur privé, relevant que le ministère aspire à changer la donne de manière à accroitre la quote part de l’investissement privé en matière de financement des projets de recherche

De son côté le ministre de la santé Ali Mrabet a souligné que son département accorde une importance majeure aux recherches en vue de promouvoir les prestations sanitaires et de lutter contre les pathologies prioritaires, notant l’importance de la formation des chercheurs et l’échange des expériences, outre le renforcement de la coopération public- privé dans le secteur de recherche médicale.

Par ailleurs, le secrétaire d’état auprès du ministre de l’agriculture chargé des ressources hydrauliques a affirmé que le ministère de l’agriculture dirige 11 établissements de recherche scientifique, 52 structures de recherche et 3 laboratoires conformes aux normes internationales.