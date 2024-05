Un accord de coopération et de partenariat entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sahel Boumerdès et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax vient d’être signé, en marge des “Rencontres Professionnelles Tuniso-Algériennes d’Investissement et de Partenariat”, organisées, du 5 au 9 mai 2024, à Alger. “Cet accord marque une avancée concrète vers une coopération renforcée et des relations durables entre les milieux d’affaires des deux pays” , a indiqué le CEPEX.

La délégation tunisienne participant aux “Rencontres Professionnelles” qui se sont tenues à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax, du CEPEX et de l’Ambassade de Tunisie à Alger, a regroupé 17 entreprises représentant «un éventail varié d’expertises allant de la production de réactifs de diagnostic et de recherche dans le domaine des sciences de la vie, au traitement des huiles usagées, en passant par la fabrication de dressings et cuisines, ainsi que le revêtement acoustique en bois ».

Par ailleurs, des entreprises spécialisées dans la métallurgie, la fabrication de produits abrasifs, la production de plantes ornementales méditerranéennes, et le conseil technique étaient également présentes.

Plus de 200 rencontres d’affaires directs (B2B) entre les opérateurs tunisiens et leurs homologues algériens ont été organisés dans le cadre de ce rendez-vous, incluant des représentants d’entreprises des secteurs public et privé.

La délégation d’hommes d’affaires tunisiens a participé, aussi, à une séance de travail au sein du siège de l’Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX) à Alger, et a visité des sites de production dans la région de Boumerdès.

Les Rencontres Professionnelles Tuniso-Algériennes d’Investissement et de Partenariat ont été organisées en étroite collaboration avec la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI), la CCI Sahel Boumerdès, le Conseil du Renouveau Economique …