Les investissements déclarés dans tous les secteurs ont atteint un volume de 6000 MD en 2023, soit une baisse de 15,7% par rapport à 2022, principalement attribuable aux secteurs des services (-57,6%) et des énergies renouvelables (-54,3%), selon le bulletin statistique mensuel publié, vendredi, par l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA)

Ces investissements ont permis la génération de 88 349 emplois, marquant une légère diminution de 3,4%, par rapport à 2022.

Selon l’Instance, l’année 2023 a été marquée par une prédominance significative des investissements générés par les opérations de création par rapport à celles d’extension. En effet, le volume des investissements de création a atteint 4863 MD soit 81% des investissements déclarés. De fait, le nombre d’emplois créés grâce aux opérations de création est nettement plus élevé que celui résultant des opérations d’extension, totalisant 72033 postes d’emploi, représentant ainsi, 82% des emplois crées.

Le secteur industriel, leader en matière d’investissements

S’agissant de la répartition entre les différentes filières, le secteur industriel a émergé en tant que leader en matière d’investissements déclarés au cours de l’année 2023. Il a attiré ainsi, une part considérable atteignant de 55% de l’ensemble des investissements déclarés.

Ce secteur a également occupé un rôle de premier plan dans la création d’emplois. Sa contribution s’élève à 58% de l’ensemble des postes d’emploi à générer. Cela met en lumière la capacité du secteur industriel à stimuler l’emploi, offrant des opportunités de travail et contribuant de manière significative à la réduction du chômage, estime la TIA.

L’analyse du secteur industriel montre que le secteur des industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre (IMCCV) a accaparé une part importante (27%) des investissements déclarés, suivi par les industries agroalimentaires (26%) et les industries mécaniques et électriques (22%).

Les investissements dans les industries mécaniques et électriques ont représenté une part significative, soit 28% des investissements déclarés dans le secteur industriel. Les Industries des Matériaux de Constructions, Céramiques et Verre arrivent en deuxième position avec une part de 25%, suivies de près par les Industries Agroalimentaire avec 23% des investissements déclarés.

Les projets déclarés au niveau des IME intègrent plusieurs activités (Fabrication d’équipements automobile, construction Navale et construction aéronautique et spatiale).

Le secteur agricole se classe en deuxième position en termes d’investissement, avec un montant substantiel de 1478,85 MD, représentant 25% des investissements déclarés et contribuant à la création de 8291 emplois.

Les énergies renouvelables sont classées parmi les secteurs prioritaires, au cours de l’année 2023, le secteur a enregistré un volume d’investissement de 144,45 MD. Ces projets, déclarés au niveau de la TIA, concernent deux types d’énergies renouvelables en fonction de la source, à savoir l’énergie éolienne et celle photovoltaïque.

En ce qui concerne la réparition géographique, les dix premiers gouvernorats en Tunisie ( Sfax, Zaghouan, Béja, Nabeul, Bizerte, Manouba, Kasserine, Ben Arous, Sidi Bouzid et Sousse) affichent des volumes d’investissement déclaré les plus élevés (tous secteurs confondus).

Cela témoigne d’une répartition équilibrée sur l’ensemble des gouvernorats, démontrant, ainsi, une diversification géographique, indique la TIA.

Le gouvernorat de Sfax se distingue avec une part notable de 8,9%, représentant un montant d’investissement de 534,23 MD, ce qui souligne le rôle dynamique et attractif de cette région en matière de développement économique.

Les investissements déclarés dans les zones de développement régional au cours de l’année 2023, atteignant un montant significatif de 2778,6 MD. Ce volume d’investissement représente une part importante, soit 46,3%, du total des investissements déclarés au cours de cette période.

Parmi les investissements déclarés durant l’année 2023, 23% comportent une participation étrangère pour un coût d’investissement global de 1393,3 MD.