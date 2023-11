La guerre à Gaza s’est avérée très coûteux pour Israël. Selon Bloomberg, le cabinet Leader Capital Markets estime que cela pourrait atteindre 48 milliards de dollars pour la période 2023-2024. Le ministère des Finances israélien estime que cette guerre coûte environ 270 millions de dollars par jour à l’économie.

Leader Capital Markets prévoit qu’Israël supportera probablement les deux tiers de ces dépenses, les États-Unis supporteront le reste.

Depuis le début des hostilités, marqué par les bombardements israéliens sur la bande de Gaza en réponse à des attaques massives de roquettes du Hamas et des incursions de combattants palestiniens, la situation a eu des conséquences dévastatrices.

Selon l’Unicef, plus de 12 700 personnes sont décédées à Gaza, dont 5 350 enfants, avec 30 000 blessés, dont 9 000 mineurs, et 3 500 portés disparus. Environ 1,7 million de personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été déplacées à l’intérieur de la bande de Gaza.