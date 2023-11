Les travaux du 50e congrès de l’Union des agences de presse arabes (FANA) s’est déroulé à Abou Dhabi (Emirats arabes unis).

Le rapport annuel des activités de l’Union des agences de presse arabes pour l’année 2023 a été adopté lors des travaux.

Le rapport comporte plusieurs points principalement liés à l’impact des événements en cours dans certains pays arabes sur les activités des organisations médiatiques, notamment l’Union, ainsi qu’aux formations organisées au profit des journalistes et employés des agences de presse arabes. Il évoque également les accords de coopération conclus entre l’Union et les organisations et fédérations internationales présentes dans plusieurs régions du monde.

Le directeur général de l’Agence de presse des Emirats arabes unis (WAM), Mohammed Jalal Al-Rissi, a, lors des travaux du congrès, été élu président de l’Union, succédant ainsi à Fahd Al Aqran, président de l’Agence de presse saoudienne (SPA).

La présidente de l’Agence de presse koweïtienne (KUNA), Fatima Al-Salem, a également été chargée des fonctions de première vice-présidente, tandis que le directeur général de l’Agence marocaine “Maghreb Arabe Presse” (MAP), Fouad Aref, a été chargé des fonctions de deuxième vice-président.

Le nouveau président de l’Union, Mohammed Jalal Al-Rissi, a, à cette occasion, souligné l’importance de former une nouvelle génération de dirigeants parmi les jeunes journalistes des agences de presse, afin de les préparer à assumer des responsabilités dans l’avenir.

Dans une déclaration à l’agence “TAP“, Al-Rissi a aussi appelé à l’adoption d’une approche différente en formant une équipe de jeunes, en les associant aux questions aux questions majeures de l’entreprise et en les encourageant à proposer des idées. Il a affirmé que la présence des jeunes au sein de l’Union des agences de presse arabes apporterait des changements significatifs, tant au niveau des produits que des décisions prises.

Le nouveau Secrétariat général de l’Union des agences de presse arabes est composé des agences de presse d’Arabie saoudite, de Jordanie, d’Oman et de Libye.

Les participants aux travaux de ce congrès ont discuté des contributions des agences de presse à l’Union. Les membres ont présenté des propositions pour résoudre les problèmes posés, notamment liés au retard de plusieurs agences dans le paiement de leurs contributions annuelles.

Le nouveau président de l’Union, Mohammed Jalal Al-Rissi, a proposé la création d’une commission chargée de rechercher des solutions concrètes à la question des dettes accumulées par certaines agences.

Le responsable a souligné l’importance de la coopération entre les agences de presse arabes, mettant en avant l’importance pour les agences membres de l’Union de profiter de leurs expériences mutuelles et de se préparer à une nouvelle phase.

Le secrétaire général de l’Union des agences de presse arabes, Farid Ayar, a, pour sapart, présenté le rapport annuel des activités de l’Union, mettant en avant les formations organisées en faveur des représentants des agences de presse arabes.

Participant aux travaux du congrès, le président Président-directeur général de l’Agence Tunis Afrique Presse, Najeh Missaoui, a, à cet effet, souligné la nécessité de proposer des solutions pratiques pour développer le travail de l’Union dans un cadre de consensus, en insistant sur l’importance d’initiatives visant à intégrer des compétences jeunes au sein de l’organisation et à intensifier les programmes de formation en journalisme spécialisé.

Il a également noté que l’Union doit maintenir son équilibre financier à travers le développement de solutions pour les dettes de certaines agences, tout en soulignant la disposition de l’Agence Tunis Afrique Presse à enrichir les bulletins de l’Union avec un contenu diversifié.

Rappelons que l’Union des agences de presse arabes regroupe les agences de presse nationales de 18 pays arabes, parmi lesquelles l’Agence Tunis Afrique Presse.