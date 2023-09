L’agence Tunis Afrique Presse (TAP) vient de signer, vendredi, en son siège central à Tunis, une convention de coopération avec son homologue russe l’agence “Spoutnik”.

La convention ainsi que le protocole l’accompagnant ont été co-signés par le P-dg de l’agence TAP, Najeh Missaoui, et le directeur des affaires internationales de l’agence russe “Spoutnik”, Vasily Pushkov, au cours d’une séance de travail qui s’est déroulée en visioconférence.

Selon les dispositions générales de la convention, les deux parties conviennent de développer la coopération professionnelle bilatérale dans le domaine des médias dans le cadre de la promotion de la coopération entre les deux agences et également entre la Fédération de Russie et la République tunisienne en général.

La convention prévoit en outre que les deux parties s’engagent “à mettre en œuvre des projets visant à développer l’espace médiatique et à contribuer à une couverture médiatique objective et professionnelle de l’actualité et des évènements dans les domaines culturel, humanitaire, économique, sportif et politique”.

Elles s’engagent également à accroître le flux d’informations et du contenu médiatique et à renforcer le rapprochement entre les peuples des deux pays.

La convention confère expressément aux deux parties le droit d’accéder et d’utiliser l’information dans les conditions qui y sont précisées, outre d’échanger les délégations des journalistes entre les deux institutions.

Selon l’accord, les deux parties se réservent le droit d’organiser des événements médiatiques communs et d’élaborer des accords régissant la tenue de ces événements sous forme de protocoles ou par voie d’échange de correspondances.

La convention entre en vigueur dès la date de sa signature et elle est valable pour une période de 12 mois renouvelable pour une période d’un an.

Prenant la parole, le P-dg de l’agence TAP Najeh Missaoui a tenu à souligner que cet accord est une “étape importante” dans le cadre du renforcement des échanges d’informations, de photos et de vidéos entre les deux médias.

Il a ajouté que cette convention n’est que l’entame d’un processus visant à établir des projets communs entre les deux parties, notamment dans le domaine de la formation, de l’échange d’expériences et de la transmission en toute objectivité de ce qui se passe sur les scènes tunisienne et russe.

De son côté, le directeur général adjoint chargé de la rédaction, Lamjed Hamdani, a indiqué que l’accord de coopération permettra à l’agence TAP d'”obtenir des infos russes de sources russes”, ce qui “témoigne du grand rapprochement entre la République tunisienne et la Russie consacré dans le texte de la convention”.

Il a ajouté que cet accord s’inscrit dans une perspective de renforcement de la coopération à différents niveaux entre les deux institutions médiatiques des deux pays.

Pour sa part, le directeur des affaires internationales de “Spoutnik” a rendu hommage aux compétences de l’agence TAP, louant son professionnalisme lors de la couverture des grands évènements.

L’agence TAP a récemment signé un accord similaire avec l’agence de presse palestinienne “Wafa” ainsi que deux autres agences de presse italiennes “ANSA” et “Nova”.