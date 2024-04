Le dimanche 29 avril sera marqué par un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions du pays.

Vent: Des rafales de vent sont attendues, soufflant du secteur est, particulièrement près des côtes et dans le sud. Le vent sera relativement fort à temporairement fort, pouvant atteindre des vitesses de 60 km/h. Dans le reste du pays, le vent sera modéré, variant entre 20 et 35 km/h.

Mer: La mer sera agitée à très agitée localement dans le nord et sur le reste des côtes.

Températures: Les températures maximales afficheront une certaine disparité. Elles oscilleront entre 18°C et 22°C sur les côtes est et les hauteurs. Dans le reste des régions, les maximales se situeront entre 23°C et 29°C. L’extrême sud connaîtra les températures les plus élevées, avec des maximales pouvant atteindre 34°C.

En résumé :