Le Gouvernement œuvre à promouvoir le développement régional et à réaliser les différents types de projets (petits, moyens et grands) malgré les difficultés enregistrées en raison des facteurs extérieurs (crise sanitaire mondiale et climatique…), a affirmé, mardi, le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime, Abdelmonem Belati.

Il a ajouté, lors d’une cérémonie de signature des accords de financements, organisée, à Bizerte, que la Tunisie possède malgré ces crises, des mécanismes et des moyens pour poursuivre avec succès le parcours.

Et de poursuivre que le ministère de l’Agriculture a mis en place des plans stratégiques urgents pour limiter les répercussions du changement climatique et s’y adapter.

Il s’agit de créer des grandes stations de dessalement d’eau de mer notamment, l’achèvement de la station de Djerba et la planification des stations à Sfax (en juin 2024) et à Sousse (fin 2024) outre une meilleure exploitation des stations des eaux traitées qui favorisent environ 300 millions de mètres cubes afin de développer la production agricole.

La cérémonie de signature et de remise des conventions de crédits a été organisée, lors de la clôture d’une journée porte ouverte sur les crédits saisonniers des grandes cultures, à l’initiative du ministère de l’agriculture et en partenariat avec la BNA.