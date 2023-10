Une délégation du bureau de la JICA a visité le site du Projet de la Station de Dessalement d’Eau de Mer de Sfax. Ce projet, financé grâce à un prêt de 800 millions de dinars de la JICA, revêt une importance cruciale pour la Tunisie souffrant de stress hydrique.

La visite a permis à la délégation de la JICA de suivre de près l’avancement du projet et d’examiner la gestion de la sécurité sur les chantiers de construction. Le projet a déjà enregistré un avancement considérable dans sa réalisation sans accident.

L’objectif du projet est d’améliorer la quantité et la qualité de l’alimentation en eau potable dans la région de Sfax, permettant d’améliorer les conditions de vie des habitants et de contribuer à une croissance économique et sociale plus importante dans cette région. Il permettra le traitement de 100.000m3/jour d’eau de mer au profit d’environ 600.000 habitants de la région. Il est prévu que ce projet s’achèvera au cours de l’année 2024.