Le ciel tunisien sera ce mardi 30 avril 2024, nuageux sur la plupart des régions. Des nuages denses s’accumuleront progressivement dans l’après-midi, notamment dans l’ouest et l’extrême sud, où des pluies orageuses sont attendues. Les pluies concerneront ensuite les régions de l’est et s’intensifieront dans le nord-ouest en fin de journée, avec des chutes de grêle possibles par endroits.

Vent fort et mer agitée

Le vent soufflera de secteur Est sur le nord et le centre et de secteur sud sur le sud. Il sera relativement fort à localement fort près des côtes et sur le sud, avec des phénomènes locaux de sable. Ailleurs, le vent sera faible à modéré. Il se renforcera progressivement en cours d’après-midi, dépassant les 60 km/h en rafales sous les orages.

La mer sera agitée à localement très agitée dans le nord.

Températures en légère baisse

Les températures maximales atteindront entre 20 et 25°C en général, aux alentours de 17°C sur les hauteurs et jusqu’à 31°C dans le sud-ouest.

En résumé :

Matinée : Ciel nuageux sur la plupart des régions.

Après-midi : Nuages s’épaississant progressivement, pluies orageuses dans l’ouest et l’extrême sud, s’étendant ensuite à l’est et s’intensifiant dans le nord-ouest.

Soirée : Pluies orageuses et possibilité de grêle dans le nord-ouest.

Vent : Fort de secteur Est sur le nord et le centre, de secteur sud sur le sud, relativement fort à localement fort près des côtes et sur le sud, avec phénomènes locaux de sable, et faible à modéré ailleurs.

Mer : Agitée à localement très agitée dans le nord.

Températures : En légère baisse, entre 20 et 25°C, 17°C sur les hauteurs et 31°C dans le sud-ouest.