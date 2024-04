L’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) a appelé à la création d’un Conseil supérieur pour la souveraineté alimentaire sous la tutelle de la présidence de la République, pour devenir le cadre stratégique permettant la prise des décisions audacieuses et révolutionnaires ouvrant la voie à l’instauration d’une agriculture nationale compétitive, et pouvant faire face notamment au changement climatique.

Dans un communiqué publié lundi, à l’issue d’une réunion tenue samedi dernier par son bureau exécutif, l’UTAP a fait savoir que 85 % des acteurs du secteur sont des petits agriculteurs qui n’avaient pas la capacité de résister aux crises climatiques et économiques, nécessitant ainsi l’adoption d’une stratégie nationale et urgente pour sauver les petites cultures.

La réunion du bureau exécutif de l’UTAP a été consacrée à l’examen et à l’évaluation de la situation critique et à la crise aiguë au niveau de tous les systèmes de production, qui ont sérieusement menacé la pérennité du secteur agricole et de la pêche et présenté une menace directe pour la sécurité alimentaire nationale.

L’UTAP a appelé notamment à la création d’une instance nationale, entre l’administration et la profession, pour protéger le système de production nationale et rationaliser l’offre, puisque « La décision unilatérale concernant l’offre ne sert que les intérêts de certaines parties qui font le dumping du marché pour frapper de plein fouet les producteurs tunisiens.