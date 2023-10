L’Assemblée des représentants du Peuple (ARP) a adopté, mardi, lors d’une séance plénière, la Loi de finances rectificative 2023, avec 133 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions, et ce, après l’adoption de l’amendement des articles 1, 2, 5, 6, 7, 10 et 11.

En fait, la LFR 2023 prévoit que le déficit budgétaire se situera au niveau de 10.711 MD, durant tout l’exercice 2023, étant donné que les ressources budgétaires s’élèveront à 45.360 millions de dinars (MD), contre des charges budgétaires de l’ordre de 56.071 MD.

Il convient de noter que les ressources budgétaires proviendront, essentiellement, des recettes fiscales (39.488 MD), des recettes non fiscales (4.355 MD) et des dons (1.537 MD).

Selon la LFR rectificative 2023, les ressources d’emprunt extérieur et les ressources d’emprunt intérieur, durant l’année courante, s’élèveront respectivement à 10.563 MD et 11.368 MD.

De même, les enveloppes qui seront allouées au remboursement du principal de la dette intérieure et extérieure seront respectivement de l’ordre de 8.415 MD et 6.355 MD.

Pour rappel, la Loi de Finances Rectificative de 2023 a révisé à la baisse le taux de croissance à 0,9%, contre 1,8% estimé dans le cadre de la loi de finances initiale pour cette année, et ce, à la suite de la dégradation du rendement agricole en raison de la sécheresse et du changement climatique.