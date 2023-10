Le ministre de la santé, Ali Mrabet, a appelé, vendredi, les pays arabes à agir ensemble en coordination avec le département des affaires sociales de la Ligue arabe pour mettre en œuvre des programmes visant à promouvoir la situation démographique et le développement dans le monde arabe, selon un communiqué du ministère publié sur sa page Facebook.

S’exprimant à l’ouverture d’une conférence sur le renforcement de la sécurité humaine dans le monde arabe à travers les projets humanitaires de la Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF).

Ali Mrabet a souligné l’urgence de la mise en œuvre de ces programmes dans un contexte marqué par une crise politique, économique et sanitaire dans la région arabe.

Dans ce contexte, il a souligné la nécessité d’intégrer les problèmes démographiques dans les plans de développement.

Par ailleurs, Mrabet a salué l’expérience réussie de la Tunisie dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive grâce à l’adoption d’une stratégie nationale en la matière, l’échange d’expériences avec les pays arabes et africains, dans le cadre de la coopération bilatérale et tripartite et le renforcement du dispositif de formation et de la recherche.

A cette occasion, le ministre de la Santé a loué les efforts du gouvernement du Japon visant à soutenir les politiques de santé des pays de la région arabe.

La réunion a été l’occasion de présenter des projets humanitaires distingués dans 5 pays : la Mauritanie, le Liban, la Palestine, le Pakistan et le Yémen, qui sont soutenus par le gouvernement du Japon.