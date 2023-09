Le nombre des habitants en Tunisie a atteint 11 millions 850 mille 232 au 1er janvier 2023, selon les estimations sur la population en Tunisie publiées mardi par l’institut national des statistiques (INS)

Le gouvernorat de Tunis est classé au premier rang des gouvernorats à forte concentration démographique avec 1 million 78 mille 412 habitants, suivi par le gouvernorat de Sfax avec 1 million 28 mille 364 habitants, puis le gouvernorat de Nabeul avec 873 mille 824 habitants.

L’INS a souligné qu’une révision et des modifications ont été introduites sur les estimations de la population en Tunisie de 2015 à 2021, à la lumière des indicateurs actualisés sur la migration extérieure de et vers la Tunisie, ainsi que du nombre des naissances et des décès.

L’institut a procédé à l’évaluation de la qualité des indicateurs sur l’état civil, les décès et les naissances sur le plan national, précisant que le nombre des mariages a régressé au cours de ces dernières années en raison de l’épidémie du Covid-19 et impacté le taux des naissances.

Le nombre des décès a connu une hausse au cours des années 2020-2021 dus à la propagation du coronavirus, outre la baisse du taux des naissances, entrainant la régression de la croissance naturelle de la population dans notre pays.