Le patrimoine normatif de l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI) compte, au 31 décembre 2022, 17517 normes tunisiennes qui concernent tous les secteurs de l’économie nationale, a indiqué le directeur général de l’institut, Nafaa Boutiti.

Lors d’une demi-journée d’information organisée, vendredi, au siège de l’INNORPI, à l’occasion de la célébration de la Tunisie, le 14 octobre de chaque année, de la journée mondiale de la normalisation, il a ajouté que 90% de ces normes sont conformes à celles de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), de la Commission électrotechnique internationale (CEI) et du comité européen de normalisation (CEN).

Boutiti a souligné que l’ensemble de ces normes contribue à la structuration de l’économie tunisienne et à lever les barrières techniques pour les exportations tunisiennes et pour le commerce intra-communautaire, en particulier.

Il s’agit, également, de faciliter l’échanger des produits conformes aux normes, a-t-il dit.

Le responsable a mis en exergue, à cette occasion, le rôle crucial des normes tunisiennes lesquelles sont considérées comme une référence de base pour évaluer la qualité des produits et services.

” Elles assurent (les normes), entre autres, la préservation de la santé et la sécurité des personnes et la protection de l’environnement “a-t-il ajouté.

Evoquant le thème de la journée mondiale de la normalisation de cette année :” Une vision commune pour un monde meilleur : Objectif de développement durable (ODD) 3-Des services de santé accessibles et sûrs pour tous “, le DG de l’INNORPI a précisé que les normes tunisiennes dans le secteur de santé s’élèvent à plus de 1000 normes représentant ainsi 6% du total des normes tunisiennes.

De son côté, la Cheffe du Cabinet du ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Ahlem Beji, a affirmé que les normes constituent les plus importants piliers des orientations socio-économiques du pays et de la Stratégie Industrielle et d’Innovation Horizon 2035, laquelle vise à adopter un nouveau modèle de développement industriel reposant principalement sur l’innovation, les transitions numériques et énergétiques outre une industrie compétitive à haute valeur ajoutée et à contenu technologique de pointe.

La Tunisie célèbre avec les membres de l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO), de la Commission Electrotechnique Internationale (CEI), et de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), la Journée Mondiale de la Normalisation, afin de rendre hommage aux efforts de milliers d’experts à travers le monde entier qui collaborent pour élaborer les Normes internationales d’application volontaire afin de faciliter le commerce, diffuser les connaissances et permettre de partager les progrès technologiques.