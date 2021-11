L’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI) a organisé, jeudi 18 novembre 2021 à Jendouba, un atelier de travail pour la présentation du “Projet de marque collective à Ghardimaou”, visant le développement des microprojets dans la région.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme pilote de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) d’implantation des marques collectives en Tunisie, lancé le 25 juin 2021 à Jendouba.

Le projet consiste à distinguer les produits agricoles ainsi que les articles d’artisanat locaux par une marque collective, dans le cadre d’un effort de promotion pour hisser la qualité de ces produits et assurer ainsi la pérennité des activités des producteurs et artisans locaux.

D’après Wahia Ben Hmida, experte dans ce domaine, le projet prévoit une marque collective pour l’ensemble des producteurs de la région et aspire à leur intégration sur le marché selon des normes capables afin d’être compétitifs et de faire face à la concurrence.

Selon l’INNORPI, ce projet, qui s’étend jusqu’à fin décembre 2022, contribuera à la promotion des régions d’Ain Sultan et de Ghardimaou (gouvernorat de Jendouba) et à la valorisation de leurs produits agricoles ” le Miel ” et ” les Huiles essentielles ” en attribuant une marque collective à chaque produit.

La Tunisie avait été sélectionnée par l’OMPI comme pays modèle représentant du continent africain, aux cotés de trois autres pays, le Brésil, la Bolivie et les Philippines, pour mettre en œuvre ce projet pilote lié aux marques collectives, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur général de l’INNORPI, Riadh Soussi.