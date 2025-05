Le taux d’avancement des travaux de réalisation des projets touristiques dans les villes de Tabarka et d’Ain Drahem (gouvernorat de Jendouba) se situe entre 15 à 95%, selon le commissaire régional du tourisme de Tabarka-Aïn Draham, Issa Marouani.

Il a ajouté lors d’une réunion tenue, récemment, au gouvernorat de Jendouba que parmi les projets en cours figure le projet de rénovation de l’hôtel « Les chênes » (El Fernane), à Ain Dirham, classé dans la catégorie 5 étoiles et d’une capacité de 100 lits(avec un taux d’avancement dépassant 65% ), en plus de la réhabilitation de l’hôtel des forêts dans la même région, classé dans la catégorie 4 étoiles et d’une capacité de 130 lits( avec un taux d’avancement de plus de 95%). Et de préciser que le démarrage de l’activité de ces deux unités hôtelières, en plus de la résidence « la Belle Horizon », à Ain Drahem est prévu au début de cette saison touristique, selon un exposé présenté à cette occasion.

Marouani a fait savoir que les intentions d’investissement dans le gouvernorat de Jendouba, en particulier, dans les régions de Tabarka et d’Ain Drahem, ont dépassé 1000 milliards.

« Si ces intentions et ces projets en cours d’achèvement ou de préparation seront prises en compte, le tissu des investissements sera renforcé de manière à faire de la région de Jendouba une zone touristique prometteuse », a souligné Marouani.

A savoir que le nombre d’unités touristiques dans la zone touristique de Tabarka-Ain Drahem s’élève à 25 avec une capacité d’hébergement de 4331 lits.