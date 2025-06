Les travaux du forum “Tunisie Écologique” ont démarré, vendredi, au Centre de formation et de formation professionnelle de Jendouba.

Ce forum est organisé par le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle en partenariat avec l’Agence suisse pour le développement et la coopération (DDC), l’Association tunisienne des femmes ingénieures (ATFI), ainsi que d’autres partenaires.

Plusieurs responsables locaux et régionaux ainsi que des représentants de centres de formation privés ont assisté à cet évènement qui a pour objectif de soutenir l’innovation verte en encourageant les initiatives locales pour la création de projets écologiques dans les domaines des légumes, fruits, jus et huiles.

Le forum vise également à renforcer les compétences des entrepreneurs, faciliter les réseaux et la coopération entre les acteurs de l’initiative privée, préserver l’environnement et promouvoir la formation professionnelle dans les métiers verts, selon les interventions des représentants du ministère de la Formation Professionnelle et des partenaires du projet lors de la séance d’ouverture.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le directeur du réseau des centres de formation du Nord, Imed Dridi, a souligné que les porteurs de projets écologiques présents au forum et venus des différents gouvernorats du Nord-Ouest sont des cadres supérieurs, chercheurs et promoteurs de projets innovants dans le domaine de l’économie verte.

Selon la même source, leur participation vise à concrétiser les principes de cette économie, combler le fossé technologique, faire face aux changements climatiques, et respecter les normes internationales nécessaires pour accéder aux marchés mondiaux et obtenir des certifications dans les spécialités reconnues.

De son côté, la présidente de l’Association tunisienne des femmes ingénieures, Nadia Souissi, a indiqué que 54% des diplômés en ingénierie en Tunisie sont des femmes, tout comme 74% des diplômés de l’Institut National Agronomique de Tunisie (INAT), dont la majorité proviennent des régions de l’intérieur, qui offrent un terrain favorable aux projets écologiques.

Elle a ajouté, à l’Agence TAP, que l’association œuvre, en plus de l’accompagnement, du coaching et de la formation, à diffuser une culture de participation et de leadership des femmes dans la conduite de projets.

Le forum a été enrichi par des ateliers et des démonstrations variées portant notamment sur l’énergie photovoltaïque, les changements climatiques, les sources d’énergie alternatives, le développement durable, et le diagnostic automobile.

Il a aussi inclus des conférences sur l’économie verte et la présentation de success stories de projets innovants.