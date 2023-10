La ligue tunisienne antirhumatismale (LITAR) organise vendredi 13 octobre, une caravane médicale sous le signe “ensemble contre le rhumatisme”, à bord d’un train qui démarre à 05h du matin de la station Barcelone à Tunis, en direction des stations dans les gouvernorats de Sfax et de Gabès.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des rhumatismes inflammatoires, célébrée le 12 octobre de chaque année.

Dr Ines Gmati, représentante du ministère des affaires sociales a précisé mercredi à la TAP, qu’une équipe volontaire de médecins spécialistes assureront durant ce trajet un diagnostic des maladies rhumatismales et explorer les atteintes articulaires, à travers des consultations ou des examens radiologiques.

Des rhumatologues assureront également lors de cet événement une session de formation aux médecins généralistes ainsi que des cadres médicaux et paramédicaux à Gabès et à Sfax sur les moyens de diagnostiquer le rhumatisme et l’ostéoporose étant donnée le manque de médecins spécialistes dans ces régions, a notamment ajouté la même source.

Cette initiative est organisée en partenariat avec la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), la société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), sous les auspices des ministères de la santé et des affaires sociales.