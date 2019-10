Une caravane de santé baptisée “Caravane feu Mahmoud Mzali pour la protection de la santé” a été organisée, dimanche 20 octobre, au centre de protection maternelle et infantile à Monastir avec la participation de 22 médecins spécialistes et 15 cadres paramédicaux. Elle s’inscrit dans le cadre des campagnes de sensibilisation organisées à l’initiative du bureau régional de l’association Wafa pour la sauvegarde du patrimoine du leader Habib Bourguiba en collaboration avec le groupement de santé de base de Monastir.

Selon le directeur du Bureau régional de ladite association, Fethi Besbes, cette caravane a comporté des consultations gratuites dans les différentes spécialités médicales, telles que la cardiologie, l’ophtalmologie, la tension artérielle, le rhumatisme, et la chirurgie générale, en plus du dépistage précoce des maladies transmissibles et le cancer du sein.

Dans ce cadre, des ateliers de sensibilisation ont été organisés sur l’importance de l’hygiène dentaire des enfants, la nutrition et la lutte contre le tabagisme, outre une pièce de théâtre présentée par les élèves du collège “Borj El alam” pour la sensibilisation aux dangers du tabac.

“L’organisation de cette caravane de santé le 20 octobre coïncide avec la date de la création du drapeau tunisien par Hussein 2 Bey le 20 octobre 1827”, a-t-il précisé.

D’autres caravanes de santé seront organisées, dimanche 27 octobre à Jammel, le 3 novembre 2019 à la délégation de Zéramdine et le 10 novembre 2019 à la délégation de Ouerdanine.

Des caravanes de santé ont été organisées pour la première fois cette année dans des zones rurales, hors du gouvernorat de Monastir et ayant démarré en janvier 2019 dans les localités de Babouche, Jerissa, Kalaat Jarda, Sakiet Sidi Youssef et Takilsa.