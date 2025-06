Les 22èmes Journées Afro-Européennes de Cardiologie Pratique (JAECP) s’ouvriront demain jeudi à Sousse, réunissant pour trois jours une élite de cardiologues africains, européens et français autour des dernières innovations thérapeutiques et des défis spécifiques à la région.

Cet événement scientifique majeur propose un programme ambitieux couvrant l’ensemble des spécialités cardiologiques contemporaines. La cardiologie interventionnelle occupera une place centrale avec des retransmissions en direct d’angioplasties coronaires complexes et de procédures structurelles, permettant aux participants d’observer les techniques les plus avancées en temps réel.

Selon le site dédié à cet événement, les sessions thématiques aborderont les valvulopathies, l’insuffisance cardiaque, la rythmologie et l’imagerie cardiaque, disciplines au cœur des préoccupations actuelles de la communauté médicale. Des masterclasses spécialisées en MAPA, ECG, cardio-gériatrie et échographie cardiaque enrichiront l’offre de formation continue.

Cette édition marque un tournant dans l’accompagnement des jeunes praticiens. Un séminaire d’initiation à l’angioplastie coronaire, organisé en partenariat avec le collège de cardiologie français, leur sera exclusivement consacré. Par ailleurs, le concours inédit “The ESC Guidelines Champion’s League” mettra à l’épreuve les connaissances des résidents sur les dernières recommandations européennes, avec un prix à la clé pour les équipes victorieuses.

Les JAECP renouvellent leurs partenariats avec les sociétés savantes africaines, européennes et françaises, offrant une plateforme adaptée aux réalités sanitaires locales tout en respectant les standards internationaux.

La Société Tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie Cardiovasculaire (STCCCV) et les associations scientifiques nationales participent activement à l’organisation d’ateliers pratiques, favorisant le partage d’expériences entre praticiens tunisiens et leurs homologues étrangers.

Une attention particulière sera également accordée à la formation du personnel paramédical, réaffirmant l’engagement des organisateurs pour une approche globale et multidisciplinaire des soins cardiovasculaires.

Les médecins généralistes bénéficieront de sessions spécifiquement conçues pour leurs besoins, leur permettant d’actualiser leurs connaissances dans un domaine où la détection précoce et la prise en charge initiale s’avèrent déterminantes.

En parallèle du programme principal, les JAECP 2025 accueilleront également la 4e Rencontre Africaine sur l’Insuffisance Cardiaque ainsi que la toute première édition de l’Africa CTO & Complex PCI Course (A3C), enrichissant ainsi de manière significative le contenu scientifique de l’événement.

Ces journées confirment la position de la Tunisie comme hub régional de l’excellence médicale et renforcent les liens de coopération Sud-Sud et Nord-Sud dans le domaine cardiovasculaire, secteur prioritaire face aux défis épidémiologiques actuels du continent africain.