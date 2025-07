Une commission nationale pour le programme « l’Homme et la Biosphère » a été créée en vertu d’un arrêté du ministre de l’environnement du 27 juin 2025, publié dans le Journal Officiel de la République (JORT) du 4 juillet courant.

Cette commission aura pour mission de soutenir la préservation des ressources naturelles et de veiller à leur utilisation durable, en particulier au sein des réserves de biosphère.

Elle sera, aussi, chargée de contribuer au développement des connaissances scientifiques sur la biodiversité et les écosystèmes à l’échelle locale et de renforcer la coopération avec les commissions nationales et les organisations internationales engagées dans le programme «l’Homme et la Biosphère».

En outre, elle appuiera l’éducation environnementale et consolider la prise de conscience de l’importance de la conservation de la biodiversité et de la réalisation des objectifs du développement durable. La commission assurera la représentation de la Tunisie dans les différentes activités et instances du programme « l’Homme et la Biosphère » et proposera sa participation aux programmes internationaux connexes.

Parmi les autres missions figurent notamment l’Organisation des manifestations scientifiques, éducatives et de sensibilisation portant sur les réserves de biosphère, la valorisation des résultats de la recherche et la partage des bonnes pratiques relatives aux réserves de biosphère et la coordination de la mise en œuvre des activités du programme « l’Homme et la Biosphère », en étroite collaboration avec la Commission nationale pour l’éducation, la science et la culture.

La commission sera, aussi, chargée d’assurer la liaison avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Lancé en 1971 par l’UNESCO, le programme « l’Homme et la Biosphère » est un programme scientifique intergouvernemental visant à établir une base scientifique, afin d’améliorer les relations entre les individus et leur environnement.

Il associe sciences exactes, naturelles et sociales pour améliorer les moyens de subsistance des populations et sauvegarder les écosystèmes naturels et gérés, promouvant, ainsi, des approches novatrices du développement économique qui sont socialement et culturellement adaptées et viables du point de vue environnemental.