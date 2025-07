Les quantités des céréales collectées à l’échelle nationale, pour la saison 2025, ont atteint, jusqu’au 4 juillet, 9,292 millions de quintaux, dont 95% des céréales de consommation et 0,463% des semences sélectionnées, a fait savoir l’Office des céréales.

Et de préciser que le rythme quotidien de la récolte 2025 est de 243 mille quintaux.

Le gouvernorat de Béja occupe la première place en termes de quantités collectées (23,23 %), suivi du gouvernorat de Bizerte avec 13,85 % et on retrouve respectivement en troisième et quatrième places Siliana (12,84%) et Jendouba (11,73%).

La quantité est repartie en Blé dur (6,089 millions de quintaux), Blé tendre (478 mille quintaux), Orge (2,688 millions de quintaux) et Triticale (37 mille quintaux).

La même source a rappelé qu’une cellule de suivi de la saison de collecte des céréales 2025 a été mise en place pour répondre aux interrogations et résoudre les problèmes rencontrés par les agriculteurs et les différents intervenants dans le système de collecte. Cette cellule est joignable sur les numéros : 80 10 67 88 et 95 99 75 21.

A rappeler que la saison de récolte des céréales devrait atteindre 18 millions de quintaux à l’échelle nationale, d’après les prévisions du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.