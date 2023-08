L’US Open de tennis est l’un des quatre tournois du Grand Chelem, avec l’Open d’Australie, Wimbledon et Roland-Garros. Il est le seul tournoi du Grand Chelem qui se joue sur dur, et il est considéré comme l’un des tournois les plus prestigieux du monde.

L’US Open a été créé en 1881, et il s’appelait à l’origine les Championnats nationaux américains. Les premiers championnats ont eu lieu à Newport, Rhode Island, et ils étaient réservés aux hommes. Les femmes ont été autorisées à participer à partir de 1887.

Les championnats ont été déplacés à Forest Hills, New York, en 1915. Ils sont restés à Forest Hills jusqu’en 1978, lorsque le tournoi a été déplacé à Flushing Meadows-Corona Park.

L’US Open a été témoin de certains des plus grands joueurs de l’histoire du tennis. Parmi les champions les plus titrés figurent Serena Williams, qui a remporté le tournoi à 23 reprises, et Rafael Nadal, qui a remporté le tournoi à 14 reprises.

L’US Open a également été le théâtre de certains des plus grands moments de l’histoire du tennis. En 1979, John McEnroe a remporté le tournoi en battant Björn Borg dans un match qui est considéré comme l’un des plus grands de tous les temps. En 1981, Chris Evert a remporté le tournoi en battant Martina Navratilova dans un match qui a duré près de six heures.

L’US Open est un tournoi passionnant et compétitif qui attire des millions de fans du monde entier. C’est l’un des événements sportifs les plus importants de l’année, et il continuera à être un tournoi majeur pendant de nombreuses années à venir.

Voici quelques-uns des faits les plus marquants de l’histoire de l’US Open :