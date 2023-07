Temps chaud avec des coups de sirocco, toutefois des orages et pluies isolés sont possible l’après-midi sur le nord-ouest.

Les températures de la matinée sera comprise entre 32° au Cap-Bon à 40° dans certaines régions, l’après-midi le thermomètre atteindrait les 48° à Kairouan et à Tozeur. La nuit une baisse relative des températures, avec sur les côtes une baisse à 29 et 32° ; mais reste élevée 37-38° dans les régions de Gafsa, Tozeur et Kebili.

Le danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées. Chez les sportifs et les personnes qui travaillent dehors, attention à la déshydratation et au coup de chaleur. Veillez aussi sur les enfants. Les symptômes d’un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance.