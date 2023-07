Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar, a rencontré dimanche, au Koweit le chef du parlement koweitien Ahmed Abdelaziz Saadoun qui vient d’accéder à ce poste le 20 juin dernier.

Selon un communiqué du ministère des affaires étrangères, Ammar vient d’entamer une visite de travail dans ce pays dans le cadre d’une tournée dans la régionL La tournée qui se poursuit juisqu’au 20 juillet devrait le conduire également, aux Emirats arabes unis, et en l’Arabie saoudite et ce sur invitation de ses homologues dans ces pays.

La rencontre avec le président du parlement koweitien a été une occasion pour mettre en exergue la solidarité des relations entre les deux pays et leur souci de les développer et de les renforcer davantage.

Les deux responsables ont mis l’accent sur la nécessité d’activer l’action parlementaire, d’accélérer la formation de la commission de la fraternité et de l’amitié parlementaire et d’intensifier les rencontres entre les députés tunisiens et koweitiens. Ils ont en outre débattu des moyens de consolider la coordination et la concertation entre les deux pays concernant plusieurs questions notamment, la cause palestinienne pendant les manifestations parlementaires régionales et internationales.

Ammar a, à cette occasion passé en revue les différentes étapes du processus politique en cours en Tunisie notamment, l’élection d’un nouveau parlement en 2023.