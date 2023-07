Un match qui a fait peur à l’équipe d’Ons Jabeur, elle ne semblait pas maitriser la partie et Bandreescu était plus déterminée dans ses échanges. Heureusement qu’après la pause de la suspension du match, Ons Jabeur s’est reprise et a pu conclure le match un peu dans la douleur.



D’ailleurs et dans sa déclaration elle a dit, avec le sourire, que son mari et préparateur physique doit être mécontent de sa prestation.