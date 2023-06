Le parc municipal de la Marsa a accueilli samedi après-midi, la cérémonie d’ouverture du championnat d’Afrique des boules lyonnaises et RAFFA qui se déroulera jusqu’au 22 juin courant avec la participation de plus de 100 joueurs représentants 12 pays.

Ont pris part à la cette cérémonie, la présidente de la fédération tunisienne des boules et pétanque (FTBP), Zohra Smaali, le chef du cabinet du ministre de la jeunesse et du Sport, Chokri Belhassan et le président de la Confédération africaine de pétanque, Yassine Kéfi.

Tous ont, à cette occasion, fait part de leur conviction quant au succès du tournoi aux plans technique et logistique, ainsi qu’en sa capacité à diffuser les valeurs du sport et de l’esprit du partenariat à l’échelle du continent et du monde.

La cérémonie qui a vu l’affluence d’un grand public, amateurs de la pétanque, a été ponctuée de séquences musicales et de défilés d’habits traditionnels, outre le défilé des drapeaux des différents pays impliqués et des joueurs.

En marge de la cérémonie, le sélectionneur national, Adel Halleb a, dans une déclaration à la TAP, souligné la détermination des joueurs tunisiens à briller et à rafler l’or, à l’instar des champions du monde Rayène Hamdi et Achref Zouaoui et du champion d’Afrique Hamza Khiari.

S’agissant de la préparation à ce rendez-vous, le sélectionneur a affirmé que les éléments de l’équipe de Tunisie se sont préparés dans de bonnes conditions, avec un programme alliant des séances intensifiées et un stage à Gaafour (gouvernorat de Siliana) du 18 au 21 mai dernier, auquel avaient pris part plus de 20 joueurs.

Les pays participants au championnat d’Afrique de boules lyonnaise et RAFFA sont, rappelle-t-on: la Tunisie, l’Algérie, l’Afrique du sud, le Cameroun, le Djibouti, l’Egypte, l’Iles Maurice, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, le Mozambique, le Nigéria, le Soudan et le Togo.