Le deuxième round des négociations du Comité intergouvernemental chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans le milieu marin (INC-2), s’est achevé, samedi, à Paris, en donnant mandat à la présidence de l’INC, avec l’appui du Secrétariat du Programme des Nations Unise pour l’environnement (PNUE), de préparer un projet zéro de l’accord avant la prochaine session, prévue à Nairobi (Kenya) en novembre.

Plus de 1 700 participants, dont plus de 700 délégués de 169 Etats membres, dont la Tunisie et plus de 900 observateurs d’ONG, ont assisté à Paris, au siège de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à la deuxième session de ces négociations qui fait suite à une première, tenue à Punta del Este, en Uruguay, en novembre 2022, indique le PNUE, dans un communiqué.

“Je suis encouragée par les progrès réalisés lors de la CNI-2 et par le mandat visant à préparer un projet zéro de l’instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique”, a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE”.

“J’attends avec impatience la troisième réunion du Comité de négociation intergouvernemental à Nairobi et j’invite les Etats membres à poursuivre sur cette lancée. Le monde réclame un accord large, innovant, inclusif et transparent, un accord qui s’appuie sur la science et apprend des parties prenantes, et un accord qui garantit le soutien aux nations en développement.”

“Le plastique est depuis trop longtemps l’option par défaut en matière de conception. Il est temps de repenser les produits pour utiliser moins de plastique, en particulier les plastiques inutiles et problématiques, de repenser l’emballage et l’expédition des produits pour utiliser moins de plastique, de repenser les systèmes et les produits pour les réutiliser et les recycler, et de repenser le système dans son ensemble pour qu’il soit juste”, a-t-elle ajouté. “L’INC a le pouvoir de mener à bien cette transformation, en apportant des opportunités majeures pour tout le monde”.

Le premier jour de la session, les Etats membres ont élu la Géorgie, l’Estonie, la Suède et les Etats-Unis au Bureau. A la suite de discussions sur les droits de vote, ils ont également convenu d’un paragraphe interprétatif pour le projet de règlement intérieur qui s’applique à titre provisoire aux travaux du CNI.

En clôturant officiellement la session, le Président du CNI, S.E. M. Gustavo Adolfo Meza-Cuadra Velasquez, a déclaré “pour aller de l’avant, je voudrais vous remercier pour la confiance que vous avez accordée à l’élaboration de l’avant-projet zéro, avec le soutien du Secrétariat”. “Je ferai tout mon possible pour que ce document reflète fidèlement nos discussions, ainsi que les contributions et les points de vue des Etats membres. C’est avec une grande responsabilité que j’aborde cette étape cruciale pour respecter le délai serré qui nous est imparti”.