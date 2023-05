La sélection nationale d’haltérophilie a totalisé 33 médailles dont 15 en or à l’issue de la troisième journée du championnat d’Afrique 2023 de la discipline disputée à Tunis du 11 au 20 mai.

Lors de ces journées de compétition, ce sont Eya Aouadi et Cheyma Rahmouni qui s’étaient distinguées en raflant six breloques en or (Trois chacune), tandis que chez les garçons, Karem Ben Henia et Amine Bouhajba ont décroché trois médailles d’or chacun. Ayoub Ben Salem avait quant à lui remporté deux médailles d’or et une en argent.