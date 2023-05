Après plus de six mois de résidences entres Tunis et Paris, 16 danseurs du Pôle Ballet et Arts Chorégraphiques relevant du Théâtre de l’Opéra de Tunis accompagnés de la directrice artistique du Pôle la danseuse et chorégraphe Malek Sebaii se sont envolés à Paris pour un cycle de quatre représentations de la toute nouvelle pièce chorégraphique ” Archipel” qui sera donnée dans une première sur les planches de la salle Rémy-Pflimlin-Paris (9-11 mai 2023).

Cette création chorégraphique est un projet inédit de coopération culturelle entre les deux rives de la Méditerranée, porté par trois structures de taille: Le Théâtre de l’Opéra de Tunis, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et l’Institut français de Tunisie (IFT)….avec deux femmes chorégraphes de renom, française Mathilde Monnier et la Tunisienne Malek Sebai.

Construite en quatre temps de création, “Archipel”, qui a démarré au mois de décembre 2022 à Tunis, s’est poursuivi pour 15 jours consécutifs en janvier dernier avec deux répétitions ouvertes au public tunisien. La dernière étape étant ce mois de mai où le spectacle ira à la rencontre du public parisien avant d’être à Tunis, au rendez-vous des Journées Chorégraphiques de Carthage (JMC) en juin 2023.

Pour cette création 2023, d’une durée de 45 minutes, la scénographie a été confiée à Mathilde Monnier, considérée comme une référence sur la scène de la danse contemporaine française et internationale.

De pièce en pièce, elle déjoue les attentes en présentant un travail en constant renouvellement. Sa nomination à la tête du Centre chorégraphique de Montpellier Languedoc-Roussillon en 1994 avait marqué le début d’une série de collaborations avec des personnalités venant de divers champs artistiques (Jean-Luc Nancy, Katerine, Christine Angot, La Ribot, Heiner Goebbels…).

Elle a créé plus de 40 pièces chorégraphiques présentées sur les grandes scènes internationales du festival d’Avignon au Théâtre de la Ville de Paris en passant par New York, Vienne, Berlin, Londres et reçoit plusieurs prix pour son travail (prix Ministère de la culture, Grand Prix SACD).

“Archipel” est le premier projet avec la Tunisie et où elle collabore avec le pole du Ballet dirigé par Sebai Malek, première danseuse tunisienne à avoir intégré le Conservatoire National Supérieur de Musique et de danse de Paris, après un stage à l’Opéra de Paris et membre du réseau DBM – Danse Bassin Méditerranée, elle assistera à la naissance et au renforcement de la grande famille chorégraphique tunisienne et du monde Arabe.

Créé en 1795, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris est le premier établissement public français de transmission des arts musicaux et chorégraphiques. Ses nombreux partenariats internationaux et la renommée de ses professeurs et anciens étudiants en font une référence internationale.

Ayant réussi, en quelques années à peine après sa création, à exercer une puissante force d’attraction sur l’ensemble du secteur tunisien des arts du spectacle vivant, le Théâtre de l’Opéra de Tunis a invité plusieurs chorégraphes de renom pour partager, avec les artistes tunisiens, leur talent et leur savoir-faire en collaborant avec le Ballet de l’Opéra soit à des créations, soit des ateliers et des master class. Parmi eux, citons l’italien Luca Bruni, les français Emilio Calcagno, Hella Fatoumi, Rachid Ouramdan, Cedric Andrieux, le suisse Nicolas Cantillon, le japonais Norio Oshida,..