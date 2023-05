“La Tunisie a enregistré une avancée en matière d’instauration du système informatique dans le domaine de la santé, grâce aux compétences du centre national d’informatique relevant du ministère de tutelle”, a indiqué le directeur général de la santé, Abderrazek Bouzouita, au cours d’une intervention intitulée “le système informatique de la santé en Tunisie”, présentée dans le cadre du Forum international de Réalité “le numérique au service de la gouvernance de la santé” qui se poursuit actuellement à Hammamet.

Dans ce contexte il a souligné que ce centre avait développé 32 systèmes informatiques dans le cadre d’un réseau de systèmes lié au système central, regroupant les différents établissements hospitaliers et les services sanitaires, outre la gestion des médicaments et l’accueil des patients et la numérisation des services d’urgence dans 10 hôpitaux.

Par ailleurs, il a relevé que 95% des médicaments disponibles dans les hôpitaux sont dotés d’un identifiant unique, notant que le système de gestion des médicaments permet aujourd’hui de s’informer instantanément de la disponibilité des médicaments et l’usage des stocks.

Evoquant l’aspect financier et les coûts de la santé, il a précisé que toutes les parties intervenantes s’emploient, au cours de cette période, à promouvoir les solutions informatiques pour la mise en place d’un système de facturation immédiate en vue de conférer davantage de transparence aux couts des soins, dans le cadre de la bonne gouvernance de la gestion financière des établissements hospitaliers.

De son côté, le président du Forum international de Réalité sur la santé numérique, Taieb Zahar, a indiqué dans une déclaration à la TAP que cette rencontre constitue une nouvelle opportunité pour mettre en exergue l’importance de la numérisation du secteur de la santé en Tunisie vu son impact sur la santé des citoyens et son rôle dans l’instauration des pratiques de la bonne gouvernance.