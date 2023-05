Tunis accueillera la semaine prochaine le deuxième Forum sur la Mobilité Culturelle 2023, prévu les 9 et 10 mai, respectivement à El Teatro et à El Hamra.

Organisé par les réseaux Culture Funding Watch et On the Move, ce 2e Forum se tiendra en présentiel et également à distance. La participation en présentiel se fera en remplissant un formulaire disponible sur le lien suivant : https://on-the-move.org/

La mobilité culturelle internationale et durabilité environnementale est au cœur de ce Forum sur la Mobilité Culturelle 2023 qui fait partie du programme pluriannuel d’On the Move cofinancé par l’Union européenne. Il est soutenu par la Délégation de l’Union européenne en Tunisie.

Au-delà des panels et des sessions de questions-réponses couvrant des sujets liés à la mobilité culturelle et à la durabilité environnementale, sont également proposés des temps de mise en réseau avec le groupe d’intervenants invités, après chaque session.

Ce Forum est adressé notamment aux artistes et professionnels de la culture basés en Tunisie, les représentants des membres d’On the Move et les facilitateurs ainsi que les participants de l’atelier pour les développeurs de la mobilité.

On the Move est le réseau international d’information dédié à la mobilité artistique et culturelle, qui rassemble actuellement 66 membres dans 24 pays en Europe et à l’international. Cofinancé par l’Union européenne et le ministère de la Culture français, ce réseau a pour objectif d’accompagner les parties prenantes de la mobilité culturelle à répondre aux interdépendances et aux défis mondiaux.

Culture Funding Watch aide les artistes et organismes artistiques à accéder aux programmes sur la mobilisation des ressources artistiques et culturelles et facilite leurs accès aux sources de financement.

Ce réseau tunisien rassemble, trie et diffuse des possibilités de financement, offre des services personnalisés de mobilisation de ressources, développe la capacité de durabilité à long terme des acteurs et organisations culturelles et favorise l’établissement d’un plaidoyer fondé sur des preuves à l’égard d’un financement artistique durable, transparent et responsable.

Le Forum sur la Mobilité Culturelle dans le cadre de son programme cofinancé par l’Union européenne, On the Move propose chaque année un forum sur la Mobilité Culturelle afin d’étudier collectivement les tendances internationales en matière de mobilité artistique et culturelle.

Le réseau On the Move collabore avec ses membres et ses partenaires pour concevoir des tables rondes thématiques et contextualiser les questions de mobilité mondiale abordées dans l’annuaire annuel de la mobilité culturelle d’On the Move.

Le Forum sur la mobilité culturelle 2023 est une tentative de (re)contextualiser la conversation sur la mobilité artistique transfrontalière et la durabilité environnementale, en mettant en avant les interdépendances entre l’Europe (occidentale) privilégiée et d’autres territoires, en examinant des solutions pratiques locales durables et en écoutant une diversité de voix et de perspectives émanant des pays du Sud Global.

Ce Forum oeuvre à mettre en perspective les politiques environnementales des financements publics et privés aux niveaux national, macrorégional, européen et international, ainsi que les besoins du secteur artistique et culturel liés à la transition écologique.