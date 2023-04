Le président de la République, Kais Saied, a présidé, au palais des expositions du Kram, vendredi 28 avril 2023, l’ouverture officielle de la 37ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) qui se poursuit jusqu’au 7 mai prochain, sous le slogan “Volez … par les ailes du livre” et qui rend hommage à la mémoire de l’ancien ministre de la Culture, feu Béchir Ben Slama (1931-2023).

Le chef de l’Etat a fait le tour de plusieurs stands et visité le pavillon du ministère des Affaires culturelles et ceux de nombre de pays participants, notamment de l’Irak, invité d’honneur de cette édition 2023.

Il était accompagné de la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, du ministre irakien du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Fekak Badrani, ainsi que de membres du gouvernement et de diplomates accrédités en Tunisie représentant les pays participants.

Le chef de l’Etat s’est également arrêté au pavillon des Nations Unies ainsi qu’à celui de la Fondation culturelle “Katara” (Qatar) où il s’est informé de ses principales activités et publications.

Au pavillon de l’Arabie Saoudite, Kais Saied a pris connaissance du stand de la Fondation Roi Abdelaziz des bibliothèques de donation dont les responsables lui ont remis 15 tomes d’une importante encyclopédie de “Hadith”.

La tournée du chef de l’Etat au palais des expositions du Kram – qui connaît à cette occasion la participation de 279 exposants de 22 pays-, a englobé également les stands du ministère des Affaires de la Famille, du Centre d’édition universitaire, du ministère de l’Education ainsi que plusieurs autres stands de maisons d’édition de Tunisie et d’ailleurs.

Au terme de sa visite, le président Saied a, dans une déclaration aux médias, souligné que “nous n’avons pas d’avenir sans la culture” faisant part de sa volonté à renforcer la place de la culture dans les institutions éducatives.

Incitant les Tunisiens à la lecture, le chef de l’Etat a tenu à souligner l’importance du support papier relevant que rien ne peut remplacer un livre même avec les progrès technologiques actuels dans le secteur de l’édition.

Evoquant ses souvenirs de la Foire du livre de Tunis durant les années 70, avant qu’elle ne devienne un rendez-vous d’envergure internationale, au début des années 80, Saied a déclaré n’avoir “jamais raté aucune édition” de la Foire.”

En termes de chiffres, la Foire internationale du livre de Tunis, c’est 279 exposants, 22 pays dont 2 font leur entrée pour la première fois dans l’histoire du FILT (Russie et Italie), plus de 100 manifestations tout au long de 10 jours, 6 gouvernorats au programme culturel, plus de 300 manifestations issues de 18 pays au programme spécial enfants, près de 500 mille titres, 128 exposants tunisiens, 124 de pays arabes, 24 de pays étrangers et 3 organisations non gouvernementales.