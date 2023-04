Le festival Gabès Cinéma Fen (GCFEN) a dévoilé le programme de sa 5ème édition qui se tiendra du 27 avril au 2 mai 2023, à l’espace l’Agora Gabès.

Le cinéma, l’art vidéo et le VR sont au coeur de cette manifestation cinématographique qu’accueille, chaque année, la ville de Gabès située dans le sud-est de la Tunisie.

Rappelons que l’édition précédente de ce festival dédié aux films issus du monde arabe et de la diaspora s’était déroulée du du 6 au 12 mai 2022.

Une sélection de vingt-deux films est au programme de la compétition officielle dont 10 longs-métrages (fictions, docu-fictions et documentaires) et 12 courts-métrages. La plupart des films en compétition sont des coproductions de 2022 entre plusieurs pays.

Dans cette sélection figurent trois films produits en 2023 dont un long-métrage documentaire (153’) coproduit avec la France, “Géologie de la Séparation” de Yosr Gasmi et Mauro Mazzocchi.

Dans la section des courts figurent un film d’animation “A Toi” de Wafa Lazhari (18’), et un film expérimental, “J’ai connu des rivières” de Saif Fradj et Esraa ElFeky (18’) coproduit avec l’Egypte.

Gabès Cinéma Fen se veut une occasion où la réalité virtuelle est un pont entre découvertes, rêves et imaginaires qui relient le film, l’image, le son et la technologie. Le festival propose quatre sections Art Vidéo, Réalité Virtuelle, Cinéma et Art.

La section RV, sous la direction de Mohamed Arbi Soualhia, crée, de nouveau, un pont audacieux entre le cinéma, l’image, le son et les nouvelles technologies et met en avant des oeuvres qui repoussent les limites de l’expérience cinématographiques.

Quatre films seront présentés au rendez-vous annuel “Hackathon VR” qui est un projet collaboratif ce création de films en VR, organisé avec des étudiants de l’ISAM Gabès (Institut supérieur des arts et Métiers).

La section Cinéma, sous la direction de Ikbal Zalila, propose une compétition dédiée aux productions arabes.

La section Art vidéo prévoit notamment une projection de vidéo sur la façade de l’Agora, en partenariat avec Dream City. Cette expostion de l’artiste Achref Bettaieb, sélectionné en 2022 dans la rubrique K Off, est le résultat d’une résidence artistique à Gabès offerte par l’association Focus Gabès.

Pour cette année, K Off présentera six artistes tunisiens dont Walid Ghezala, Malek Boukadida, Seif Fradj, Dorra Hichri, Hamza Madfai et Elma Riza qui est installée à Berlin. L’art de la Vidéo sera au centre d’un master class avec Ismail Bahri et d’une table ronde avec Frah Sayem, curatrice de K Off.

La question écologique et les problèmes de la pollution en lien avec l’industrie du phosphate, à Gabès, demeure au centre de la programmation. En collaboration avec les associations culturelles et environnementales de la région, GCFen “oeuvre à créer de nouvelles synergies qui fassent repenser la ville et ses enjeux par le biais de l’Art”.

La section “Séances spéciales” propose trois films tunisiens, Ashkal de Youssef Chebbi, Under The fig Trees et Bastardo de Nejib Belkadhi.

La “Rétrospective Nariman Mari” présente une sélection de quatre films de cette réalisatrice, monteuse, productrice algérienne: Loubia Hamra, Le fort des fous, On a eu la journée bonsoir et Holly Days. Un master class sera également organisé autour de l’écriture, la démarche et le point de vie particulier de cette cinéaste.

Voici les films sélectionnés dans la Compétition officielle de GCfEN 2023 :

Longs-métrages

The Dam d’Ali Cherri (Soudan, France, Liban)

Foragers de Jumana Mannna (Palestine)

Fragments from Heaven d’Adnane Baraka (Maroc)

19B d’Ahmad Abdalla (Egypte)

Dirty Difficult Dangerous de Wissam Charaf (Liban)

The Return de Meyar Al Roumi (Allemagne, France, Qatar)

Geology of separation de Yosr Gasmi et Mauro Mazzocchi, (Tunisie, France)

After the end of the world de Nadim Mishlawi (Liban)

The Tedious Tour of M de Hend Bakr (Egypte)

My Lost Country d’Ishtar Gutierrez (Chili, Irak, Egypte, Costa Rica)

Courts-métrages

Paradiso, XXXI, 108 de Kamal Ajafari (Palestine, Allemagne)

Mama de Naji Ismail (Egypte)

T’embrasser sur le miel de Khalil Cherti (France)

L’ombre des papillons de Sofia El Khyari (France)

#31# (Appel Masqué) de Gzlène Boukaila (Algérie, France)

Des fleurs bleues inodores se réveillent prématurément de Panos Aprahamian (Liban)

Souris noire d’Ahmed Naboulsi (Liban)

Trois disparitions et une chanson de Nadia Ghanem (Egypte)

My Girl Friend de Kawthar Younis (Egypte)

Le Jardin secret de Nour Ouayda (Liban)

J’ai connu des rivières de Saif Fradj et Esraa ElFeky (Tunisie)

A Toi de Wafa Lazhari (Tunisie)

NB: Les titres des films figurent en Anglais et en Français, tels que présentés dans le communiqué du festival.