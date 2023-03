La cheffe du gouvernement,Najla Bouden Romdhane, a reçu, lundi 27 mars 2023, la vice-présidente de la compagnie pétrolière autrichienne “OMV”, Maria Mittermair, et ce en présence du ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, et de l’ambassadeur d’Autriche à Tunis, Ulla Krauss-Nussbaumer.

Lors de cet entretien, Bouden a mis l’accent sur l’importance des projets dans le domaine de l’énergie et leur rôle dans le développement de l’économie nationale.

De son côté, Mittermair a fait part du désir de la compagnie de développer ses activités en Tunisie à travers l’investissement dans les énergies renouvelables et l’hydrogène vert, signalant que l’entreprise autrichienne investit en Tunisie depuis plus de 50 ans.