La moitié des entreprises françaises implantées en Tunisie déclarent vouloir investir plus d’un million d’euros au cours des prochaines années, révèle une enquête conduite conjointement par le Service économique régional de l’ambassade de France en Tunisie et le Comité Tunisie des Conseillers du commerce extérieur de la France.

“Cela témoigne d’une volonté largement partagée en faveur d’une implantation durable sur le sol tunisien”, selon les auteurs de cette enquête dont l’objectif est de mettre en lumière la contribution des entreprises françaises au développement de l’économie tunisienne.

Menée entre le 1er octobre 2022 et le 15 février 2023, auprès d’un échantillon représentatif de 100 entreprises françaises et franco-tunisiennes installées en Tunisie, l’enquête a permis de démontrer qu’il s’agit principalement, de PME ( 68% des entreprises).

Plus des trois-quarts des entreprises sont des filiales de sociétés françaises, tandis que les 20% restants sont des entreprises de français de l’étranger.

Il ressort également, de cette enquête que plus de la moitié des entreprises françaises sont concentrées dans l’industrie manufacturière et plus des deux tiers (68%) sont tournées vers l’export, avec un statut d’entreprise totalement exportatrice.

Les entreprises françaises confrontées à la concurrence allemande et italienne

S’agissant de la répartition géographique, 80% des entreprises sondées déclarent disposer d’une unité de production en Tunisie. La majorité de ces sites sont situés dans la zone du Grand Tunis.

Les résultats de l’enquête font état d’une dynamique de croissance des entreprises françaises entre 2016 et 2021. Ainsi, 93% des entreprises ont vu leur chiffre d’affaires augmenter ou rester stable durant cette période.

Cependant, les activités de ces entreprises restent confrontées au jeu de la concurrence étrangère, principalement allemande (15% des entreprises) et italienne (14% des entreprises).

La Tunisie compte plus de mille entreprises françaises installées sur son sol, qui emploient entre 140 et 150 000 personnes, d’après les données de l’ambassade de France en Tunisie.

En 2022, les investissements des sociétés françaises installées dans le pays ont atteint 187 millions d’euros, ce qui fait de la France le premier pourvoyeur d’investissements étrangers directs en Tunisie.

La France reste de loin le premier client de la Tunisie, puisqu’elle acquiert près de 22% des exportations tunisiennes en 2022, selon la même source.