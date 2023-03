La deuxième édition du Festival de l’humour francophone, “Normal Enti?!” aura lieu les 16 et 17 mars 2023 dans divers espaces culturels de la capitale, Tunis.

Ce festival de l’humour traduit cet aspect diversifié des cultures francophones autour de la même langue. Il est organisé par l’Alliance Française de Tunis, en partenariat avec le Montreux Comedy Festival, l’Ambassade de Suisse en Tunisie et la Délégation Wallonie Bruxelles en Tunisie.

L’Alliance renouvelle son partenariat avec le Montreux Comedy Festival, ce prestigieux festival suisse créé en 1989 sous l’appellation ‘Festival du rire de Montreux’.

Après une première édition tenue exceptionnellement au mois d’octobre, “le festival de l’humour francophone se tiendra au mois de mars qui sera une date annuelle fixe, en concomitance avec la Semaine de la francophonie”, a-t-on annoncé lors de l’édition inaugurale.

Les spectacles de la première édition avaient eu lieu au Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture. Pour cette nouvelle édition, ils auront lieu au Rio et au Colisée.

L’Université de la Manouba abritera encore une fois une partie du programme parallèle du festival dans le cadre de rencontres et masters class qui auront lieu aussi au siège du Théâtre national de Tunisie (TNT) à la Médina de Tunis.

Spectacles et programme parallèle

La première soirée intitulée “Jeunes Talents, Objectif Montreux” aura lieu, le jeudi 16 mars, à 19h30, à la salle le Rio. Sept talents participeront à ce concours et le finaliste se produira sur la scène du prestigieux Montreux Comedy Festival en Suisse.

Les comédiens ont été sélectionnés parmi 19 stand-uppers par un jury composé par l’artiste Imen Lahmar, le producteur Habib Belhadi, Omaira Alba qui représente le Montreux Comedy Festival.

La soirée sera animée par l’humoriste belge Bruno Coppens qui était également présent à la première édition. Il s’était produit dans un spectacle au Théâtre de l’Opéra et avait animé des masters classe.

La deuxième soirée ” Normal Enti? ” est prévue le vendredi 17 mars, à 19h30 au Colisée. L’humoriste français Kallagan animera cette soirée qui prévoit un stand-up avec trois humouristes : la Franco-Tunisienne Imen Lahmar, alias Meniways, le Suisse Alexandre Kominek et le Belge Gaëtan Delferière.

Placé sous l’égide de la francophonie et de l’humour, ce festival a pour ambition de rassembler le public autour de temps forts dédiés au divertissement et d’encourager de jeunes stand-uppers tunisiens, a annoncé l’Alliance.

” Le festival, tout aussi “pimenté”, revient avec un concours, deux masters class et deux soirées “, lit-on dans un communiqué de l’Alliance.

En plus des spectacles, des rencontres d’échanges et de réflexion autour de l’humour francophone sont au programme. Des masters class sur le rôle de l’humour et du rire seront présentées par Bruno Coppens.

Le premier aura lieu le mardi 14 mars, à l’Université de La Manouba au profit de groupes d’étudiants. L’humoriste, véritable jongleur de mots, va les initier à écrire une histoire comique, en sept étapes, et la mettre en scène.

Le second master class est prévu le lendemain, le mercredi 15 mars, au Théâtre national de Tunisie (TNT). ” Les apprentis comédiens ” de l’Ecole de l’acteur auront une formation théorique et pratique du métier de comédien et d’acteur. Ils revisiteront des contes ou fables connus en choisissant un langage actuel (verlan, scientifique, schtroumpf, …) pour ensuite faire une mise en scène de leurs récits.

Les billets sont en vente au siège de l’Alliance, au Rio et au Colisée et en ligne sur Eazytick. Les tarifs sont de 15 dinars pour la première soirée et 25 dinars pour la deuxième. Lors de la première édition, un seul tarif a été fixé pour tous les spectacles (20 dinars).

L’affiche du festival, image d’un piment rouge souriant, est aussi la mascotte de l’Alliance française de Tunis, en y rajoutant le sourire en harmonie avec le thème du festival. La symbolique du piment vient de son importance pour dans la culture tunisienne et une métaphore d’un aliment de base piquant, chaud et riche en saveurs.

L’identité visuelle du festival est inspirée de la célèbre oeuvre de l’artiste italien Maurizio Cattelan, la banane scotchée au mur, pour créer sa mascotte, le piment scotché, en faisant de ce piment scotché le symbole d’une culture accessible pour tous et une ouverture sur le monde.