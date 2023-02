A l’instar des autres pays européens (Italie, Espagne entre autres), la Croatie s’intéresse au domaine énergétique algérien. Guerre en Ukraine oblige, sans doute!

En effet, Franco Matusic, secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères croate, a effectué, mardi 21 février 2023, une visite officielle à Alger lors de laquelle il a été reçu par le ministre algérien de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

Arkab et Matusic ont notamment parlé coopération énergétique bilatérale, rapporte un communiqué de presse. Il s’est agi aussi d’opportunités d’investissement et d’échanges d’expérience entre les deux pays, notamment dans la commercialisation du gaz (GNL), ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables et la fabrication des équipements énergétiques.

On l’aura compris, l’Algérie attire de plus en plus les Européens en quête d’approvisionnement en énergies. Et comme on dit, le malheur des uns faisant le bonheur des autres.