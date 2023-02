Le désert de Douz accueille le premier festival de création artistique au Sahara “نجع الفن” qui se tiendra du 24 au 26 février 2023.

“نجع الفن” est un festival sous forme de résidence qui regroupe les artistes de tous bords faisant du Sahara une source d’inspiration pour leurs créations artistiques.

Musiciens, compositeurs, chanteurs, danseurs, artistes de la mode, acteurs… se regroupent au Naja’ (village bédouin composé de tentes) afin de réaliser leurs œuvres ensemble et donner naissance à des projets artistiques qui seront développés et présentés au grand public ultérieurement, lit-on sur la page de la manifestation.

L’objectif escompté est multiple: développer une nouvelle approche des arrangements de la musique et des chant bédouins à travers un atelier animé par le pianiste et compositeur Mohamed Ali Kammoun, synchroniser l’apprentissage du répertoire de chant avec un accompagnement soutenu et développé et apprendre le chant (malouf et oriental) sur des bases musicales et scientifiques dans le cadre d’un atelier animé par l’un des maîtres du malouf et du chant oriental, le professeur à la Rachidia, Bechir Bhouri.

Cette édition ambitionne également de contribuer au développement de la danse chorégraphique sur un répertoire chanté et revisité musicalement (ateliers musique, chant, et chorégraphie) ainsi que d’une pratique de l’éveil musical tel que pratiquée dans les grandes écoles de Lyon (CFMI -CEFEDEM ) avec ouverture sur les TIC et ce, avec le la participation du musicologue et acousticien Haythem Chakroun et le musicien Ridha Ben Mansour (professeur d’université en musique pour enfant, musique et handicap, éveil musical), qui est à l’origine de la création de ce festival marqué par la présence de la chanteuse et compositrice Mouna Chtourou pour le travail musical et le chant.

Pendant trois jours, le programme prévoit des spectacles de musique et de chants bédouins, des lectures poétiques, des contes et diverses activités d’animation.